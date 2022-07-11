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11.07.2022  12:51   Рита Парфенова

Пострадал ТЦ и жилые дома: фото последствий обстрела Харькова 11 июля

Снаряды реактивных систем залпового огня били утром 11 июля по мирным кварталам Харькова.

Новости Харькова: фото последствий обстрела 11 июля

Фото последствий сегодняшнего обстрела Харькова из РСЗО обнародовал глава ХОВА Олег Синегуубов, передает РЕДПОСТ.

Новости Харькова: фото последствий обстрела 11 июля

«Под огнем россиян снова оказались исключительно гражданские постройки – торговый центр и дома мирных харьковчан. Несколько снарядов попали прямо во дворы частных домов. Также разрушены гаражи, автомобили, вспыхнуло несколько пожаров», – сообщил он.

Новости Харькова: фото последствий обстрела 11 июля

По последней информации, госпитализирован 31 человек с ранениями разной степени тяжести, среди них 2 ребенка – 4 и 16 лет. Состояние обоих детей средней тяжести. Пострадавшие преимущественно имеют оскольчатые поражения. Погибли 3 человека.

Новости Харькова: фото последствий обстрела 11 июля

Новости Харькова: фото последствий обстрела 11 июля

Новости Харькова: фото последствий обстрела 11 июля

Новости Харькова: фото последствий обстрела 11 июля

Напомним, из-за обстрелов в Харькове останавливалась работа наземного общественного транспорта и одной из линий Харьковского метрополитена.

Источник:   Телеграм Олега Синегубова
 Тэги:  обстрел, харьков, агрессия россии, хова
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