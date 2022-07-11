Пострадал ТЦ и жилые дома: фото последствий обстрела Харькова 11 июля

Снаряды реактивных систем залпового огня били утром 11 июля по мирным кварталам Харькова.
Фото последствий сегодняшнего обстрела Харькова из РСЗО обнародовал глава ХОВА Олег Синегуубов, передает РЕДПОСТ.
«Под огнем россиян снова оказались исключительно гражданские постройки – торговый центр и дома мирных харьковчан. Несколько снарядов попали прямо во дворы частных домов. Также разрушены гаражи, автомобили, вспыхнуло несколько пожаров», – сообщил он.
По последней информации, госпитализирован 31 человек с ранениями разной степени тяжести, среди них 2 ребенка – 4 и 16 лет. Состояние обоих детей средней тяжести. Пострадавшие преимущественно имеют оскольчатые поражения. Погибли 3 человека.
Напомним, из-за обстрелов в Харькове останавливалась работа наземного общественного транспорта и одной из линий Харьковского метрополитена.
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День просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
На понедельник, 11 июля, по Харькову и области объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
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