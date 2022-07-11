11.07.2022 11:49 Рита Парфенова

В Харькове из-за обстрелов не ходит транспорт: подробности

В Харькове из-за артиллерийских обстрелов временно приостановлена работа общественного транспорта.

Как сообщает РЕДПОСТ, из-за артиллерийских обстрелов приостановлена работа наземного общественного транспорта и одной из линий метрополитена.

Большинство из временно не работающих маршрутов курсируют в Салтовском районе города.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, временно не курсируют трамвай №8, автобус №52 и троллейбусы №19, 20, 24, 35, 267.

Также в харьковском метрополитене сообщили о временной остановке поездов на Салтовской линии из-за артобстрелов.