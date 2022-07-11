В Харькове из-за обстрелов не ходит транспорт: подробности

В Харькове из-за артиллерийских обстрелов временно приостановлена работа общественного транспорта.
Как сообщает РЕДПОСТ, из-за артиллерийских обстрелов приостановлена работа наземного общественного транспорта и одной из линий метрополитена.
Большинство из временно не работающих маршрутов курсируют в Салтовском районе города.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, временно не курсируют трамвай №8, автобус №52 и троллейбусы №19, 20, 24, 35, 267.
Также в харьковском метрополитене сообщили о временной остановке поездов на Салтовской линии из-за артобстрелов.
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