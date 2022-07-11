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11.07.2022  10:33   Рита Парфенова

В Харькове остановили метро

Утром 11 июля прекращено движение поездов на одной из веток харьковского метрополитена .


facebook.com/metro.kh

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, в харьковском метрополитене сообщили об временной остановке поездов на Салтовской линии.

Движение временно приостанавливается в связи с обстрелами, уточниди в пресс-службе Харьковского горсовета.

О начале движения поездов будет сообщено позже.

Напомним, утром 11 июля российские военные обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня

Тэги:  метро, харьков, обстрел
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