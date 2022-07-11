11.07.2022 11:01 Рита Парфенова

Сообщается о погибших и раненых в результате обстрела Харькова (обновлено)

В результате утреннего обстрела Харькова 11 июля погибли и получили ранения мирные жители.



Фото из открытых источников

UPD По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, по состояни. на 11.20 в результате обстрела Харькова пострадали 28 человек, среди них ребенок 16 лет. 3 человека погибли.

По предварительным данным три человека погибли и 16 получили ранения в результате обстрела Харькова утром 11 июля.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает РЕДПОСТ.

«Враг снова нанес ракетные удары по городу. Предварительно известно о 16 раненых и 3 погибших», – написал он.

Информация обновляется, на месте работают спасательные и экстренные службы

Напомним, утром 11 июля российские военные обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня.