Сообщается о погибших и раненых в результате обстрела Харькова (обновлено)

В результате утреннего обстрела Харькова 11 июля погибли и получили ранения мирные жители.
UPD По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, по состояни. на 11.20 в результате обстрела Харькова пострадали 28 человек, среди них ребенок 16 лет. 3 человека погибли.
По предварительным данным три человека погибли и 16 получили ранения в результате обстрела Харькова утром 11 июля.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает РЕДПОСТ.
«Враг снова нанес ракетные удары по городу. Предварительно известно о 16 раненых и 3 погибших», – написал он.
Информация обновляется, на месте работают спасательные и экстренные службы
Напомним, утром 11 июля российские военные обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня.
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День просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
На понедельник, 11 июля, по Харькову и области объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
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