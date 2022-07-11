11.07.2022 10:30

Обстрел Харькова: жителей просят не выходить на улицы

Утром 11 июля российские военные обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу ХОВА Олега Синегубова, российские оккупанты нанесли удары, предварительно, реактивными системами залпового огня.



«Внимание, жители Харькова и области, без нужды не находитесь на улицах! Сейчас это очень опасно. Все службы оперативно реагируют и работают на местах», - заявил Синегубов

По информации местных пабликов, звуки взрывов были слышны поле 10 часов утра практически во всех районах Харькова. Информация о местах обстрелов пока не сообщается.

Напомним, после трех часов ночи 11 июля ракетными ударами с территории россии разрушен шестиэтажный жилой дом в Основянском районе Харькова, в здание школы в Слободском, еще один удар пришелся во двор недалеко от складского здания в Основянском районе.