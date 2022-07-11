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11.07.2022  09:51   Рита Парфенова

Ракетный удар по жилой шестиэтажке и школе в Харькове: начато расследование (фото)

В результате ракетного обстрела в ночь на 11 июля центра Харькова ранена женщина.

Новости Харькова: расследование ракетного обстрела в ночь на 11 июля
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Установлено, что 11 июля около 3:30 российские военные нанесли ракетный удар по Слободскому и Основянскому районам г. Харькова.

Одна из ракет попала в шестиэтажное здание, что привело к его частичному разрушению. Ранена 74-летняя жительница дома.

Вторая ракета попала на территорию школы, что привело к повреждению здания начального учреждения.

Новости Харькова: расследование ракетного обстрела в ночь на 11 июля Новости Харькова: расследование ракетного обстрела в ночь на 11 июля

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются. Осмотр места происшествия проводят прокуроры Слободской окружной прокуратуры г. Харькова совместно с сотрудниками отделов полиции №1 и №2 ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области.

Новости Харькова: расследование ракетного обстрела в ночь на 11 июля

Напомним, за прошедшие сутки работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты задокументировали 30 фактов разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии, прокуратура
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