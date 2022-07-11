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11.07.2022  09:36   Рита Парфенова

В Харькове и области за сутки повреждено 30 домов

Враг усилил интенсивность применения ракет и артиллерии против мирных жителей Харькова и области.

Новости Харькова: за сутки повреждено 30 домов

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

10 июля российские оккупанты нанесли удары по жилым кварталам Харькова, обстреляли из систем залпового огня села Малиновка, Слатино, Момотово и пгт Золочев Харьковской области.

Повреждены частные жилые дома и объекты инфраструктуры, производственные и административные здания предприятия. Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали 30 фактов разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров.

Отмечается, что в результате обстрелов стражи порядка ежедневно фиксируют пострадавших среди гражданского населения. Так, в ночь на 10 июля ракетным ударом была разрушена часть жилого дома на 6 квартир в Основянском районе Харькова, госпитализирован мужчина 62 лет, его состояние медики оценивают как средней тяжести. В области в течение суток от обстрелов погиб один человек, двое ранены.

Источник:   Полиция Харьковской области
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии, полиция
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