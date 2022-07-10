Ситуация в Харькове на утро 10 июля: сводка ХОВА

За ночь Штаб обороны Харькова зафиксировал ракетные попадания в Основянском и Слободском районах.
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 10 июля, передает РЕДПОСТ.
Ракеты с российской территории ударили по Харькову в половине четвертого ночи.
В Слободском районе в 3.30 в результате удара частично разрушены 2-й и 3-й этажи образовательного учреждения. Погибших и пострадавших нет.
Минутой позже ракетного удара разрушена часть жилого дома на 6 квартир в Основянском районе Харькова. Погибших нет, госпитализирован мужчина 62 лет, его состояние медики оценивают как средней тяжести.
В области в течение суток обстрелов погиб один человек,двое ранены. Оккупанты обстреливали Изюмский, Богодуховский, Чугуевский, Харьковский районы области.
20-летняя женщина погибла на пожаре частного дома в пгт Печенеги Чугуевского района. 42-летняя женщина госпитализирована с ранениями.
В Изюмском районе, Донецкой общине, из-за обстрелов трижды горели открытые территории. Госпитализирован пострадавший 48 лет.
В Чугуевском районе в результате обстрела за пределами населенного пункта горела трава и хвойная подстилка, а также поле с пшеницей на площади 0,1 га.
В Богодуховском и Харьковском районах также были возгорания открытых территорий и складских помещений.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 11 пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.
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