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10.07.2022  08:43   Рита Парфенова

Под Харьковом погибла женщина, сгорело поле с пшеницей и хвойная подстилка: сводка ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной 11 пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.

спасатели гсчс харькова

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 78.00 10 июля.

Наибольшему количеству пожаров от вражеских обстрелов подвергся Чугуевский район Харьковщины - спасатели пять раз вызывались для ликвидации последствий ударов.

Так, в поселке Печенеги Чугуевского района около девяти часов вечера 9 июля после обстрела загорелся частный дом. Полтора часа понадобилось спасателям, чтобы обуздать пожар на площади 100 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело погибшей женщины, еще 2 человека получили ранения.

Пожары после обстрелов Чугуевского района нанесли ущерб окружающей среде - горела хвойная подстилка на площади более 15 га, и агрохозяйствам - выгорело около 1000 кв.м. поля с пшеницей на корню, частная хозяйственной постройке.

Экосистемы из-за обстрелов также горели в Изюмском, Богодуховском и Харьковском районах.

В Богодуховском районе враг ударил по складским помещениям, вызвав пожар на площади 3000 кв.м. Огонь удалось обуздать в течение 2-х часов.

Всего за сутки с 9 по 10 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 37 оперативных выездов, из которых:

  • 26 - на ликвидацию пожаров (11 вызванных обстрелами,  15 о другим причинам)
  • 2 – для помощи работникам ЖКХ,
  • 1 – на аварийно-спасательные работы,
  • 1 – для оказания помощи населению,
  • 2 – для ликвидации последствий ДТП,
  • 5 – другие выезды.

Пиротехники ГСЧС ликвидировали 45 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

Напомним, за прошедшие сутки Харьков трижды подвергся ракетным обстрелам.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
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