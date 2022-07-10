Под Харьковом погибла женщина, сгорело поле с пшеницей и хвойная подстилка: сводка ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной 11 пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 78.00 10 июля.
Наибольшему количеству пожаров от вражеских обстрелов подвергся Чугуевский район Харьковщины - спасатели пять раз вызывались для ликвидации последствий ударов.
Так, в поселке Печенеги Чугуевского района около девяти часов вечера 9 июля после обстрела загорелся частный дом. Полтора часа понадобилось спасателям, чтобы обуздать пожар на площади 100 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело погибшей женщины, еще 2 человека получили ранения.
Пожары после обстрелов Чугуевского района нанесли ущерб окружающей среде - горела хвойная подстилка на площади более 15 га, и агрохозяйствам - выгорело около 1000 кв.м. поля с пшеницей на корню, частная хозяйственной постройке.
Экосистемы из-за обстрелов также горели в Изюмском, Богодуховском и Харьковском районах.
В Богодуховском районе враг ударил по складским помещениям, вызвав пожар на площади 3000 кв.м. Огонь удалось обуздать в течение 2-х часов.
Всего за сутки с 9 по 10 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 37 оперативных выездов, из которых:
Пиротехники ГСЧС ликвидировали 45 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.
Напомним, за прошедшие сутки Харьков трижды подвергся ракетным обстрелам.
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