10.07.2022 08:20 Рита Парфенова

Оккупанты нанесли по Харькову три ракетных удара

За прошедшие сутки Харьков трижды подвергся ракетным обстрелам.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 10 июля.

Первый ракетный удар был нанесен около десяти часов утра 9 июня по жилому кварталу Основянского района Харькова. В результате прилета пострадали 12-летняя девочка и пять женщин 55, 40, 57, 43, 64 лет.

Еще два ракетных удара произошли в районе 3.40 ночи. Одна ракета попала в жилые дома Основянского района Харькова, известно об одном пострадавшем.

Еще одна ракета разрушила учебное заведение в Слободском районе. Там обошлось без жертв и пострадавших.

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