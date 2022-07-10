Оккупанты нанесли по Харькову три ракетных удара

За прошедшие сутки Харьков трижды подвергся ракетным обстрелам.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 10 июля.
Первый ракетный удар был нанесен около десяти часов утра 9 июня по жилому кварталу Основянского района Харькова. В результате прилета пострадали 12-летняя девочка и пять женщин 55, 40, 57, 43, 64 лет.
Еще два ракетных удара произошли в районе 3.40 ночи. Одна ракета попала в жилые дома Основянского района Харькова, известно об одном пострадавшем.
Еще одна ракета разрушила учебное заведение в Слободском районе. Там обошлось без жертв и пострадавших.
Читайте также: После ракетного удара в центре Харькова спасены два человека и домашние любимцы (фото, видео)
Комментариев: 0
Логика уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. В переговорах помните: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
Весь день в Харькове будет облачным. Днем, возможно, пройдет дождь c грозой, но он закончится еще до наступления вечера.
10 июля 1878 года впервые футбольный арбитр использовал свисток.
влажность:
давление:
ветер: