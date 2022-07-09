После ракетного удара в центре Харькова спасены два человека и домашние любимцы (фото, видео)

09.07.2022 20:11 Дмитрий Колоней

В Харькове правоохранители зафиксировали преступление, а спасатели провели аварийно-спасательные работы.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ГУ ГСЧС, 9 июля 2022 около 10 утра коварный враг еще раз атаковал Харьков ракетой. Она попала в жилой дом, расположенный в самом центре города. Взрыв был громкий, поэтому спасатели выехали к месту происшествия сразу, не дожидаясь сообщений. По прибытию к месту наблюдалась большая воронка от взрыва, значительные разрушения двухэтажного жилого дома. Там уже трудились сотрудники Национальной полиции.

Спасатели вместе с полицейскими сразу же приступили к поиску пострадавших. Вместе они нашли в разрушенном доме и спасли 2 человека: женщину с инвалидностью и 12-летнюю девушку. Всего на месте взрыва получили травмы 6 человек, 4 из них были госпитализированы в лечебные учреждения. Кроме того, были спасены еще и 2 домашних и любимцев: собачка и попугай.

Далее после завершения следственных действий правоохранителями спасатели с помощью тяжелой инженерной техники проводили аварийно-спасательные работы и разборку завалов. Всего работали 8 единиц техники и около 40 человек личного состава ГСЧС.