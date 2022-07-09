    
Главная Новости Харькова ЖКХ В Харькове ликвидировали аварию, вызванную обстрелами
09.07.2022  19:46   Дмитрий Колоней

В Харькове ликвидировали аварию, вызванную обстрелами

В КП «Харьковводоканал» прокомментировали оперативныый ремонт поврежденного водовода.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковводоканал», бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» оперативно ликвидировали повреждение на участке трубопровода по Салтовскому шоссе.
 
Заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» Николай Завада прокомментировал ситуацию: 
 
«Аварийная ситуация на водоводе произошла из-за неоднократных вражеских обстрелов, которые продолжают наносить большой ущерб водопроводному хозяйству города. Перед началом комплексных  работ выработали четкий план. Для устранения аварии задействовали опытные бригады с привлечением спецтехники».
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  авария, обстрел, харьков, агрессия россии, салтовка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.06 Криминал и происшествия ДТП: под Харьковом пожилой водитель чуть не убил ребенка (фото) 29.06 Криминал и происшествия Смертельное ДТП под Харьковом: пьяный за рулем погубил человека (фото) 22.06 Криминал и происшествия ДТП: в пригороде Харькова молодой парень сбил женщину (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 