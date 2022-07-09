09.07.2022 19:46 Дмитрий Колоней
В Харькове ликвидировали аварию, вызванную обстрелами
В КП «Харьковводоканал» прокомментировали оперативныый ремонт поврежденного водовода.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на КП «Харьковводоканал», бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» оперативно ликвидировали повреждение на участке трубопровода по Салтовскому шоссе.
Заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» Николай Завада прокомментировал ситуацию:
«Аварийная ситуация на водоводе произошла из-за неоднократных вражеских обстрелов, которые продолжают наносить большой ущерб водопроводному хозяйству города. Перед началом комплексных работ выработали четкий план. Для устранения аварии задействовали опытные бригады с привлечением спецтехники».
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