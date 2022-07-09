09.07.2022 19:10 Дмитрий Колоней

Ушлые торговцы лишились ходового товара в центре Харькова (фото)

В Харькове полицейские изъяли крупную партию незаконного товара.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, незаконная торговля сигаретами была обнаружена 9 июля 2022 года во время патрулирования Шевченковского района. В торговых заведениях, расположенных на улицах Отакара Яроша, Культуры, а также проспекте Науки, реализаторы продавали сигареты без разрешительных документов и лицензии. Из трех магазинов полицейские изъяли 2651 пачку сигарет.

На 52, 28 и 20-летних продавцов полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка производства хозяйственной деятельности) и ч. 2 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами потребления табачных изделий без их сгорания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.