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09.07.2022  18:46   Дмитрий Колоней

Появился газ у нескольких тысяч жителей пострадавшего района Харькова

О восстановлении подачи и сложностях, с которыми столкнулись коммунальщики, сообщили в АО «Харьковгоргаз».


Появился газ у нескольких тысяч жителей пострадавшего района Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на АО «Харьковгоргаз», специалисты предприятия провели масштабные ремонтно-восстановительные работы в микрорайоне «Салтовка-2».
 
После разминирования территории пиротехниками специалисты обследовали каждый метр газораспределительных сетей, включая газорегулирующее оборудование, надземные и подземные газопроводы. После этого ремонтники заменили полностью уничтоженные участки газопроводов.
 
Как сообщили в компании, благодаря проведенным работам газоснабжение удалось восстановить для пяти тысяч жителей микрорайона.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, газ, харьков, северная салтовка
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