09.07.2022 18:46 Дмитрий Колоней

Появился газ у нескольких тысяч жителей пострадавшего района Харькова

О восстановлении подачи и сложностях, с которыми столкнулись коммунальщики, сообщили в АО «Харьковгоргаз».



Появился газ у нескольких тысяч жителей пострадавшего района Харькова



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на АО «Харьковгоргаз», специалисты предприятия провели масштабные ремонтно-восстановительные работы в микрорайоне «Салтовка-2».

После разминирования территории пиротехниками специалисты обследовали каждый метр газораспределительных сетей, включая газорегулирующее оборудование, надземные и подземные газопроводы. После этого ремонтники заменили полностью уничтоженные участки газопроводов.

Как сообщили в компании, благодаря проведенным работам газоснабжение удалось восстановить для пяти тысяч жителей микрорайона.