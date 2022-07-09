09.07.2022 18:13 Дмитрий Колоней

Оккупанты угоняют и присваивают уцелевшие автомобили

Число таких краж стремительно растет на захваченных территориях.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на ГУР МО Украины, во временно оккупированном Мариуполе стремительно увеличивается количество краж уцелевшего частного автотранспорта. Воровство происходит как с открытых площадок так и с закрытых гаражных кооперативов. При этом стоимость машины не имеет значения: исчезают машины представительского класса и дешевые модели, такие как ЗАЗ или GEELY.

Машины исчезают не только днем, но и ночью – во время комендантского часа. К тому же грабители часто используют эвакуаторы. Это дает понимание, что грабежом занимаются непосредственно представители оккупационной администрации и связанные с ней местные коллаборанты.

Официально заявление о похищении можно подать в «военную комендатуру» Мариуполя. Однако на неофициальном уровне ее представители заявляют, что искать автомобили нужно самостоятельно.

Нередко владельцы похищенных автомобилей находят их у боевиков так называемой «милиции ДНР». В таком случае угнанные машины объявляются «собственностью ДНР» и любые дальнейшие действия не только бессмысленны, но и опасны.