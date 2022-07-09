09.07.2022 18:13 Дмитрий Колоней
Оккупанты угоняют и присваивают уцелевшие автомобили
Число таких краж стремительно растет на захваченных территориях.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на ГУР МО Украины, во временно оккупированном Мариуполе стремительно увеличивается количество краж уцелевшего частного автотранспорта. Воровство происходит как с открытых площадок так и с закрытых гаражных кооперативов. При этом стоимость машины не имеет значения: исчезают машины представительского класса и дешевые модели, такие как ЗАЗ или GEELY.
Машины исчезают не только днем, но и ночью – во время комендантского часа. К тому же грабители часто используют эвакуаторы. Это дает понимание, что грабежом занимаются непосредственно представители оккупационной администрации и связанные с ней местные коллаборанты.
Официально заявление о похищении можно подать в «военную комендатуру» Мариуполя. Однако на неофициальном уровне ее представители заявляют, что искать автомобили нужно самостоятельно.
Нередко владельцы похищенных автомобилей находят их у боевиков так называемой «милиции ДНР». В таком случае угнанные машины объявляются «собственностью ДНР» и любые дальнейшие действия не только бессмысленны, но и опасны.
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