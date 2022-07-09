Оккупанты врут начальству, воруют деньги и лишены возможности заработать на ранениях (видео)

09.07.2022 20:57 Дмитрий Колоней

Об этом свидетельствует новый перехват военной разведки.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ГУР МО Украины, захватчик рассказывает жене нюансы системы денежных выплат за ранения:

«Здесь даже командующий армией льет в уши высшему руководству, что все зашибись, все получается. У нас народа полные кучи. Подают данные, например: в наступление уходит 26 человек, а они подают 126 человек уходит в наступление.

И за наступление пехоты платят деньги. 8 тысяч в сутки за наступление. 100 человек пишут всяческих «левых». х… откуда – в тылу, не в тылу. Вообще х… кому потом приходят эти деньги. Наступают небольшими группками по 20 человек, по 15 человек. Вот вчера третий батальон вроде бы наступал. У них там людей 150 в целом наступало. И я сомневаюсь. Думаю, там людей 120. Из них сразу 23 раненых, 7 убитых. В общей сложности – минус 30. Вот и считай. Они там сейчас посидят еще немного, их там побьют, минометами понакрывают. Половина испугается, половину затрехсотят и уедут оттуда.И я тебе говорю: такая х… будет продолжаться долго и уныло. Наши берегут крупнокалиберную артиллерию. Они не стреляют из крупного оружия. Не понимаю. Такое впечатление, что жизнь людей дешевле ракет.

Сейчас перестали платить. Если раньше платили всем раненым по три миллиона, потом до какого-то июня вся эта… прошла. Путин понял, что это большой отток бабок. Потому что люди начали подставляться специально. То ли руки себе стрелять, то ли ноги. То ли руки выставлять из окопов, когда минометный обстрел проходит и ехать с тремя «мультами». И все: мы участники, мы получили три миллиона, мы счастливы-здоровы, больше х… поедем.

Затем разделили на ранения легкие и тяжелые. Например, огнестрельное в ногу сквозное. Пока тебе кость не задело – это у тебя легкое. А если тебе руки, ноги, пальцы оторвало, кости задело, внутренние органы повредило, тогда это тяжелое ранение. За какое тебе следует компенсация в размере трех «мультей». То есть, если тебе ногу прострелят, осколок залетит куда-нибудь, то все это х… . Тебе принадлежит максимум тысяч 60. По минималке и все, п… П…, служи дальше».