25.01.2023 19:33 Дмитро Колонєй

Стало відомо, чи підвищать мінімальну зарплату у лютому

Якими будуть зарплати українців у лютому розповіли експерти

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланнмя на 24, за даними експертів в макропрогнозі від Мінекономіки передбачене підняття середньої зарплати до рівня 18 261 гривні. Мінімальна зарплата в Україні наразі складає 6 700 гривень і залишиться без змін протягом усього року.

За опитуванням Work.ua, більшість роботодавців цьогоріч планують підвищити зарплати на 8 – 30%.

В опитуванні Rabota.ua про свою готовність підвищити працівникам зарплати заявили 60% респондентів. Однак здебільшого підняття незначне – на 5 – 10%. Лише 3,7% роботодавців в Україні готові підвищити зарплату на понад 20%, щоб хоча б наздогнати інфляцію.

Кому підвищать зарплати За дослідженням Національного банку України, найвищі очікування щодо підвищення зарплат спостерігаються у підприємств торгівлі та великих підприємств, а також тих, що здійснюють лише імпортні операції. Найнижчі очікування у підприємств добувної промисловості та невеликих за розміром підприємств. За напрямом діяльності – у підприємств, що здійснюють лише експортні операції. У січні середня зарплата зросла на 334 гривні і становить 14 924 гривні.

Експертка з ринку праці Валентина Гаврюшенко розповіла, що зарплати зростатимуть швидше у приватному секторі, особливо в галузях, які є критичними для економіки. Водночас у державному секторі підняття буде повільнішим – воно залежатиме від можливостей держбюджету.



