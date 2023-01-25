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25.01.2023  19:33   Дмитро Колонєй

Стало відомо, чи підвищать мінімальну зарплату у лютому

Якими будуть зарплати українців у лютому розповіли експерти

Підвищать чи ні мінімальну зарплату у лютому розповіли експерти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на 24, за даними експертів в макропрогнозі від Мінекономіки передбачене підняття середньої зарплати до рівня 18 261 гривні. Мінімальна зарплата в Україні наразі складає 6 700 гривень і залишиться без змін протягом усього року.
 
 
За опитуванням Work.ua, більшість роботодавців цьогоріч планують підвищити зарплати на 8 – 30%.
В опитуванні Rabota.ua про свою готовність підвищити працівникам зарплати заявили 60% респондентів. Однак здебільшого підняття незначне – на 5 – 10%. Лише 3,7% роботодавців в Україні готові підвищити зарплату на понад 20%, щоб хоча б наздогнати інфляцію.
 

Кому підвищать зарплати

За дослідженням Національного банку України, найвищі очікування щодо підвищення зарплат спостерігаються у підприємств торгівлі та великих підприємств, а також тих, що здійснюють лише імпортні операції. Найнижчі очікування у підприємств добувної промисловості та невеликих за розміром підприємств. За напрямом діяльності – у підприємств, що здійснюють лише експортні операції. У січні середня зарплата зросла на 334 гривні і становить 14 924 гривні.
 

Експертка з ринку праці Валентина Гаврюшенко розповіла, що зарплати зростатимуть швидше у приватному секторі, особливо в галузях, які є критичними для економіки. Водночас у державному секторі підняття буде повільнішим – воно залежатиме від можливостей держбюджету.

 


Источник:   24 Економика
 Тэги:  зарплата, украина
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