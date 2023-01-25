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25.01.2023  20:09   

Як не переохолодитися на вулиці порадили харківські рятувальники

Декілька порад від харківских фахівців, які допможуть взимку.

Як врятуватися від переохолодження на вулиці порадили харківські рятувальники
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, тривале перебування на холоді призводить до затерплості, тремтіння, втоми й сонливості. 

Як уникнути переохолодження:

  • Завжди захищайте. пальці, вуха та ніс - вони мерзнуть першими 
  • За можливості заходьте в приміщення, щоб зігрітися.
  • Якщо плануєте довгу прогулянку надворі, візьміть із собою або придбайте висококалорійну їжу та гарячий чай.
  • Не стійте на місці — рухайтеся та рухайте пальцями.
  • Не намагайтеся зігрітися алкоголем — ви втратите ще більше тепла.
  • Якщо відчули ознаки переохолодження, негайно зайдіть у приміщення або зверніться до лікаря.
Пильнуйтеся та пильнуйте інших! 
 

 


Тэги:  зима, поради, харьков
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