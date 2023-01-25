25.01.2023 20:09
Як не переохолодитися на вулиці порадили харківські рятувальники
Декілька порад від харківских фахівців, які допможуть взимку.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, тривале перебування на холоді призводить до затерплості, тремтіння, втоми й сонливості.
Як уникнути переохолодження:
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Завжди захищайте. пальці, вуха та ніс - вони мерзнуть першими
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За можливості заходьте в приміщення, щоб зігрітися.
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Якщо плануєте довгу прогулянку надворі, візьміть із собою або придбайте висококалорійну їжу та гарячий чай.
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Не стійте на місці — рухайтеся та рухайте пальцями.
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Не намагайтеся зігрітися алкоголем — ви втратите ще більше тепла.
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Якщо відчули ознаки переохолодження, негайно зайдіть у приміщення або зверніться до лікаря.
Пильнуйтеся та пильнуйте інших!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
наводив поради харківських рятувальників, як вберегтися від отруєння чадним газом:
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