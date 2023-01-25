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25.01.2023  21:00   Дмитро Колонєй

У Харкові змінили тип та перейменували десятки навчальних закладів

Відповідне рішення 25 січня ухвалила сесія міської ради у Харкові.

Змінили тип та перейменували десятки навчальних закладів у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у Харкові привели до вимог законодавства профілі навчальних закладів. Для цього, згідно рішення депутатів міскої ради перепрофілювали (змінили тип) та перейменували 31 заклад загальної середньої освіти.
 
 
Пояснення надали у Депатаменті освіти:
 
«Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:
  • початкова школа, яка забезпечує здобуття початкової освіти;
  • гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти; та
  • ліцей, який забезпечує здобуття профільної середньої освіти.
Крім того, у законодавстві України в галузі освіти відсутні такі типи закладів загальної середньої освіти, як
  • «навчально-виховний комплекс»,
  • «загальноосвітня школа» та
  • «спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про перемогу харківських інформатиків на Всеукраїнських змаганннях.

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Источник:   Міськрада
 Тэги:  школа, реорганізація, харьков, харків
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