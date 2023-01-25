25.01.2023 21:00 Дмитро Колонєй
У Харкові змінили тип та перейменували десятки навчальних закладів
Відповідне рішення 25 січня ухвалила сесія міської ради у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, у Харкові привели до вимог законодавства профілі навчальних закладів. Для цього, згідно рішення депутатів міскої ради перепрофілювали (змінили тип) та перейменували 31 заклад загальної середньої освіти
.
Пояснення надали у Депатаменті освіти:
«Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:
-
початкова школа, яка забезпечує здобуття початкової освіти;
-
гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти; та
-
ліцей, який забезпечує здобуття профільної середньої освіти.
Крім того, у законодавстві України в галузі освіти відсутні такі типи закладів загальної середньої освіти, як
-
«навчально-виховний комплекс»,
-
«загальноосвітня школа» та
-
«спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про перемогу харківських інформатиків на Всеукраїнських змаганннях.
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