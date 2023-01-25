25.01.2023 21:00 Дмитро Колонєй

У Харкові змінили тип та перейменували десятки навчальних закладів

Відповідне рішення 25 січня ухвалила сесія міської ради у Харкові.

Пояснення надали у Депатаменті освіти:

«Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, яка забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти; та

ліцей, який забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Крім того, у законодавстві України в галузі освіти відсутні такі типи закладів загальної середньої освіти, як

«навчально-виховний комплекс»,

«загальноосвітня школа» та

«спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про перемогу харківських інформатиків на Всеукраїнських змаганннях.

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