24.01.2023 18:27 Дмитро Колонєй

Харківські інформатики стали переможцями Всеукраїнських змагань (фото)

Переможний для харківських учнів фінал турніру пройшов у місті Умань.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент освіти, школяри з Харкова перемогли на XIX Всеукраїнському турнірі юних інформатиків.

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Фінальний етап пройшов дистанційно у місті Умань. У ньому взяли участь 12 команд з:

Києва,

Волинської,

Одеської,

Івано-Франківської,

Чернівецької,

Харківської та

Хмельницької областей.

Харків представляли команда «XLV. Reborn» учнів Харківського навчально-виховного комплексу №45 «Академічна гімназія» та команда «action_27» з Харківського фізико-математичного ліцею №27.

На першому етапі команди захищали власні розробки генератора ландшафту. Захист відбувався у формі дискусій між командами - доповідачами, опонентами та рецензентами. Під час другого етапу учасники мали розробити та презентувати задачу-проєкт, умова якої була надана на початку змагання, а в останній день - розв’язати алгоритмічні задачі.

За результатами турніру перемогла команда ХНВК №45 «Академічна гімназія», а команда учнів ХФМЛ №27 посіла друге місце.



