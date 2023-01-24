24.01.2023 18:27 Дмитро Колонєй
Харківські інформатики стали переможцями Всеукраїнських змагань (фото)
Переможний для харківських учнів фінал турніру пройшов у місті Умань.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент освіти, школяри з Харкова перемогли на XIX Всеукраїнському турнірі юних інформатиків.
Фінальний етап пройшов дистанційно у місті Умань. У ньому взяли участь 12 команд з:
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Києва,
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Волинської,
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Одеської,
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Івано-Франківської,
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Чернівецької,
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Харківської та
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Хмельницької областей.
Харків представляли команда «XLV. Reborn» учнів Харківського навчально-виховного комплексу №45 «Академічна гімназія» та команда «action_27» з Харківського фізико-математичного ліцею №27.
На першому етапі команди захищали власні розробки генератора ландшафту. Захист відбувався у формі дискусій між командами - доповідачами, опонентами та рецензентами. Під час другого етапу учасники мали розробити та презентувати задачу-проєкт, умова якої була надана на початку змагання, а в останній день - розв’язати алгоритмічні задачі.
За результатами турніру перемогла команда ХНВК №45 «Академічна гімназія», а команда учнів ХФМЛ №27 посіла друге місце.
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