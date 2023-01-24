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24.01.2023  18:27   Дмитро Колонєй

Харківські інформатики стали переможцями Всеукраїнських змагань (фото)

Переможний для харківських учнів фінал турніру пройшов у місті Умань.

Перемогли на Всеукраїнському турнірі харківські інформатики
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент освіти, школяри з Харкова перемогли на  XIX Всеукраїнському турнірі юних інформатиків.  
 
Фінальний етап пройшов дистанційно у місті Умань. У ньому взяли участь 12 команд з:
  • Києва,
  • Волинської,
  • Одеської,
  • Івано-Франківської,
  • Чернівецької,
  • Харківської та
  • Хмельницької областей. 
 
Харків представляли команда «XLV. Reborn» учнів Харківського навчально-виховного комплексу №45 «Академічна гімназія» та команда «action_27» з Харківського фізико-математичного ліцею №27.  
 
Перемогли на Всеукраїнському турнірі харківські інформатики
 
На першому етапі команди захищали власні розробки генератора ландшафту. Захист відбувався у формі дискусій між командами - доповідачами, опонентами та рецензентами. Під час другого етапу учасники мали розробити та презентувати задачу-проєкт, умова якої була надана на початку змагання, а в останній день - розв’язати алгоритмічні задачі. 
 
Перемогли на Всеукраїнському турнірі харківські інформатики
 
За результатами турніру перемогла команда ХНВК №45 «Академічна гімназія», а команда учнів ХФМЛ №27 посіла друге місце.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  переможці, турнір, харьков
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