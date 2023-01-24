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24.01.2023  18:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові трамвай №20 тимчасово змінить маршрут

Зміна руху трамвайного маршруту пов'язана з ремонтом трамвайної колії.

Харків трамваї
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що рух трамваїв на вул. Великій Панасівській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до пров. Лосівського, у пров. Лосівському, пров. Піскунівському, проїзді Рогатинському та на вул. Клочківській, на ділянці від проїзду Рогатинського до вул. Новгородської, буде припинений з 10:00 до 12:00 25 січня.
 
У цей час трамвай №20 курсуватиме так: 
 
  • частина 1: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка»; 
  • частина 2: розворотне коло «пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – розворотне коло «вул. Новгородська».

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові трамваї №№ 27 та 28 тимчасово змінять маршрут.


Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, трамваи
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