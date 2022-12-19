19.12.2022 17:20 Віталій Хінєвіч

Трамваї у Харкові тимчасово змінять маршрут

Зміна руху транспорту пов'язана з виконанням робіт АТ «Харківобленерго».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від пр. Героїв Харкова до Салтівського шосе, буде припинений з 10:00 до 16:00 20 грудня.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№6 (частина 1): розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№6 (частина 2): розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – Парк машинобудівників;

№8 (частина 1): розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – Парк машинобудівників;

№8 (частина 2): розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27 (частина 1): розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідпропарк»;

№28 (частина 1): розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27, 28 (частина 2): розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – Парк машинобудівників.

Нагадаємо, потяги Харківського метрополітену тимчасово не зупинятимуться на одній із станцій.