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19.12.2022  16:58   Дмитро Колонєй

Стало відомо, скільки людей застудилося у Харкові

Про це інформує Департамент охорони здоров’я Харкова.


Фотографія з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Департамент охорони здоров’я, у Харкові за минулий тиждень на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 923 особи, з них 42% - діти до 17 років. 
 
Зокрема, упродовж минулого тижня було зареєстровано 126 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.  З урахуванням цього у місті зафіксовано зростання захворюванності на грип та ГРВІ на 18,9%.  
 
Водночас у департаменті зауважили, що показник захворюваності становить 65,3 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 84,3% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу. 
 
Також там повідомили,  що минулого тижня було госпіталізовано 103 особи,  17 з яких - діти.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  заболевшие, прстуды, харьков
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