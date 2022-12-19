19.12.2022 16:58 Дмитро Колонєй
Стало відомо, скільки людей застудилося у Харкові
Про це інформує Департамент охорони здоров’я Харкова.
Фотографія з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Департамент охорони здоров’я, у Харкові за минулий тиждень на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 923 особи, з них 42% - діти до 17 років.
Зокрема, упродовж минулого тижня було зареєстровано 126 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З урахуванням цього у місті зафіксовано зростання захворюванності на грип та ГРВІ на 18,9%.
Водночас у департаменті зауважили, що показник захворюваності становить 65,3 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 84,3% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
Також там повідомили, що минулого тижня було госпіталізовано 103 особи, 17 з яких - діти.
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