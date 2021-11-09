09.11.2021 14:27 Анжелмк Демидова

Коронавирус в Харькове: наметилось снижение заболеваемости (фото)

Об этом на встрече с журналистами в Харькове сообщила вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , недельная заболеваемость коронавирусом в Харькове снизилась, о чем проинформировала вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан. Кроме того, уже второй день подряд регистрируются около 650 случаев заболевания сovid-19.

"Мы будем ожидать что в дальнейшем заболеваемость будет уменьшаться. У нас уже сейчас количество выздоровевших в 2 раза превышает количество заболевших: 654 против 1284. Теперь посмотрим, как пройдёт ещё эта неделя", - отметила заместитель городского головы.

За минувшие сутки в городе госпитализировали 40 больных коронавирусом, в стационарах города сейчас находится 1069 пациентов. А вот уровень вакцинации, говорит Светлана Горбунова-Рубан, немного снизился, хотя именно вакцинация, уверяет, является единственным спасением от пандемии.

"В субботу у нас вакцинировалась 4,5 тысячи человек, в воскресенье было проведено 2262 вакцинаций, в понедельник 6631. Это не так много, как бы мы того желали. Мы даже провели анализ того, насколько активно люди вакцинируется в поликлиниках города из числа тех, кто заключил декларацию с врачём. Так вот, на сегодняшний день в 26 и 17 поликлиник провакцинировались практически 50% из числа декларантов. В целом же в городских поликлиниках эта цифра составляет 33%, это тех, кто получили первую дозу вакцины и 25%, кто полностью уже прошли вакцинацию от коронавируса", - констатировала вице-мэр.

Она также заметила, что отмечаются случаи, когда люди, получив две дозы вакцины, не могут найти себя в системе Дія. В таких случаях надо обратиться к своему семейному врачу и предоставить документы о проведении прививки, таким образом исправив ситуацию.

Напомним, ранее мы писали о том, как и где будет приходить вакцинация детей от COVID-19. Проводить вакцинацию детей будут в детских поликлиниках.

Фотогалерея