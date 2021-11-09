09.11.2021 14:15 Евгений Клочко

Фельдман прекратил бесплатную перевозку пассажиров в Экопарк

Бесплатные автобусы в Фельдман Экопарк прекращают свою работу.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальную страницу Экопарка в Фейсбук.

Отмечается, что фирменные автобусы, которыми можно было бесплатно добраться до Фельдман Экопарка, приостанавливают работу. Теперь туда можно добраться только пригородным транспортом, который идёт через остановку "посёлок Солнечнечный". Такие автобусы курсируют от автостанции у станции метро Героев Труда примерно каждые полчаса.

Также есть возможность доехать от Площади Конституции на троллейбусе 50-го маршрута до поселка Пятихатки, а далее пройтись пешком до Фельдман Экопарка около 20-30 минут.

Напомним, в Харькове появилась возможность стать водителем муниципального автобуса.

С 8 ноября 2021 года начинается обучение водителей на базе существующего центра по подготовке, переподготовке и повышения категорий.