07.04.2022 22:20 Илья Романов

Харьковский зоопарк принял животных из Экопарка, которых хотели усыпить (видео)

В Харьковский зоосад эвакуировали еще одну часть животных из Экопарка, который ежедневно подвергался обстрелам со стороны российских оккупантов

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на публикацию в Facebook заместителя директора Харьковского зоопарка Карины Детюк.

По ее информации, спасенные хищники из Фельдмана Экопарка уже обустраиваются в Харьковском зоопарке, они приходят в себя от пережитого стресса, получают должную ветеринарную помощь и питание.

"Прошу максимально распространить данный пост, потому что за судьбу этих животных переживала вся страна и наши друзья со всего мира." - говорится в сообщении Карины Детюк.

В свою очередь основатель Экопарка Александр Фельдман сообщил, что сегодня, несмотря на обстрелы, было вывезено более 80 животных. Он поблагодарил харьковского городского голову Игоря Терехова за его позицию и позицию руководства Харьковского зоопарка, который он принял «основной удар» по размещению животных из Экопарка – туда уже перевезли 23-х питомцев – человекообразных обезьян, былых львов, белых тигров, ягуаров.

Ранее Александр Фельдман сообщал, что из-за обстрелов российских оккупантов Экопарк перестал существовать, вольеры разбиты, а многие животные погибли. Чтобы обезопасить жителей близлежащих поселков планировалось усыпить хищников.