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07.04.2022  21:19   Дмитрий Колоней

Гуманитарную помощь харьковчанам доставляет Муниципальная компания обращения с отходами

Харьковское коммунальное предприятие с командой волонтеров обеспечивает гуманитарной помощью харьковчан и жителей других громад области, которые в этом нуждаются.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, КП «Муниципальная компания обращения с отходами» обеспечивает гуманитарской харьковчан совместно с ОО «Добра Воля» и волонтерами.
 
В частности, сейчас получили партию помощи из Германии, а именно  - одежду, средства гигиены, продукты длительного хранения и пр. Ею обеспечат граждан, наиболее пострадавших от российской агрессии.
 
«Особенно приятно было получить вместе с гуманитарной помощью множество рисунков от детей. Волонтеры с благодарностью хранят рисунки с украинскими флагами и пожеланиями мирного неба», - отметили на предприятии.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  гуманитарная помощь, квбо, харьков
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