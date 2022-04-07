07.04.2022 21:19 Дмитрий Колоней

Гуманитарную помощь харьковчанам доставляет Муниципальная компания обращения с отходами

Харьковское коммунальное предприятие с командой волонтеров обеспечивает гуманитарной помощью харьковчан и жителей других громад области, которые в этом нуждаются.

Как сообщает РЕДПОСТ , КП «Муниципальная компания обращения с отходами» обеспечивает гуманитарской харьковчан совместно с ОО «Добра Воля» и волонтерами.

В частности, сейчас получили партию помощи из Германии, а именно - одежду, средства гигиены, продукты длительного хранения и пр. Ею обеспечат граждан, наиболее пострадавших от российской агрессии.

«Особенно приятно было получить вместе с гуманитарной помощью множество рисунков от детей. Волонтеры с благодарностью хранят рисунки с украинскими флагами и пожеланиями мирного неба», - отметили на предприятии.