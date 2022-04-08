Харьков на утро 8 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 7 по 8 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 75 оперативных выездов.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 8 апреля.
15 вызовов было на пожары, вызванные обстрелами. В том числе спасатели ликвидировали крупное возгорание одном из ТРЦ Салтовки. Он начался около половины четвертого дня 8 апреля. Горели крыша и частично помещение на 3-м и 4-м этажах здания. Площадь пожара составила около 2300 кв.
В 17:20 пожар был локализован, а в 20:25 полностью ликвидирован. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовало 18 единиц пожарно-спасательной техники и 80 человек личного состава ГСЧС.
Также в 17:05 спасатели выезжали на тушение пожара складского здания в Индустриальном районе города Харькова. Площадь пожара составила около 2000 кв. На месте происшествия работали 6 единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава ГСЧС. В 19:55 пожар был ликвидирован.
Всего из-за обстрела вражеских оккупантов произошло три пожара в Киевском районе, шесть – в Индустриальном. Одно возгорание тушили в Чугуевском и пять в Харьковском районах области.
На тушение сухостоя огнеборцы выезжали 30 раз за сутки, на пожары, которые произошли по причинам, не связанным обстрелами, – 11 раз; также 1 раз в разборку завалов, и 7 — в помощь населению и ликвидации последствий ДТП.
Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток совершили 41 выезд для разминирования боеприпасов и других взрывоопасных предметов.
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