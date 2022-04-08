08.04.2022 09:00 Рита Парфенова

Социальные выплаты и пособия выплачивает Ощадбанк: как получить

Граждане, которые переехали или у которых рядом нет работающего отделения «Укрпочты», могут получить все социальные выплаты в «Ощадбанке» независимо от места регистрации и проживания.

Как передает РЕДПОСТ, это касается тех украинцев, которые получали социальные выплаты и пособия через Укрпочту. Сегодня нет возможности перевести их в банк, поскольку управление социальной защиты населения временно не работают, сообщили в Департаменте социальной политики.



Однако, по информации Министерства социальной политики Украины, таким гражданам Ощадбанк осуществит денежный перевод через международную платежную систему MY TRANSFER (МАЙ ТРАНСФЕР). Для получения денежного перевода достаточно обратиться с паспортом и справкой с номером РНОКПП (картой налогоплательщика) в любое отделение Ощадбанка на территории Украины.



Также в департаменте отметили, что граждане, не успевшие получившие свои выплаты за март из-за перевода, имеют возможность сделать это в течение двух месяцев с момента зачисления (в марте он состоялся 18 числа). В любом случае, даже если получатель не обратится за переводом в течение двух месяцев, все причитающиеся суммы будут ему выплачены в последующих выплатных периодах.



Гражданам, ранее получавшим выплаты через банки, следует ожидать получения средств через свой банк.



Список работающих отделений «Сбербанка» обновляется и доступен по ссылке.



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