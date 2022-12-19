19.12.2022 14:05 Віталій Хінєвіч

Ощадбанк випустив серію патріотичних монет

До серії входить п’ять патріотичних монет.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ощадбанк.

Повідомляється, що Ощадбанк представив серію «Патріотичні монети». Дизайн монет розробили майстри монетного двору на основі матеріалів, наданих банком. Він відображає символи єдності, сили та мужності українського народу.

Кожна з монет закарбувала один із епізодів героїчної боротьби українців з ворогом. До серії входять монети:

«Русскій воєнний корабль, іді…», присвячена протистоянню українських прикордонників ворогу на острові Зміїний. Фраза, якою захисники Зміїного відповіли кораблю окупантів, стала квінтесенцією рішучості українців захищати свою землю.

«Чорнобаївка – південний щит України». Збройні Сили України в селі Чорнобаївка неодноразово демонстрували професіоналізм і готовність захищати незалежність України, а ворог – свою бездарність і готовність лише до поразки.

«Тракторні війська України», присвячена сміливим українським аграріям. Війна в Україні руйнує агровиробництво, але фермери мужньо борються за те, щоб нагодувати українців попри воєнні умови.

«Україна в моєму серці». Багато українців вимушено залишили і залишають свої домівки та країну в пошуках безпечного місця для життя. Любов до Батьківщини українці зберігають у своєму серці навіть на відстані. На монеті це символізують серце та український герб із синьо-жовтих стрічок, як на державному прапорі.

«Все буде паляниця!». Українська паляниця стала справжнім символом патріотизму під час повномасштабної війни. За допомогою цього слова українці відрізняють своїх від чужих.

«Ідею створення патріотичних монет підказало саме життя. Вони про кожного з нас: мужніх військових, відважних фермерів, українців, які залишились з початку війни в Україні, й тих, хто вимушено поїхав закордон. Ми неодмінно переможемо і будемо через десятиріччя показувати ці монети нашим дітям, онукам, розповідаючи про славний подвиг українського народу. «Україна в моєму серці» та інші монети вже у наших відділеннях», – зазначив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

Діаметр усіх монет 38,60 мм, маса 31,10 г, номінал 2 долари. Тираж монет обмежено.