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16.07.2023  18:19   Дмитро Колонєй

Ідентифікація біженців Ощадбанком припинена

Ідентифікація буде застосовуватися виключно до пенсіонерів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на МінРеінтеграції, щодо ідентифікації отримувачів пенсій та соцвиплат в «Ощадбанку» Віцепрем’єрка Ірина Верещук зазначила, що нещодавно біженці почали отримувати смс-повідомлення від Ощадбанку. В них наголошувалося, що до 1 вересня 2023 року потрібно пройти ідентифікацію у відділеннях банку.
 
Це питання було обговорено на Координаційному штабі з питань ВПО.
 
На ньому була випрацьована наступна домовленість:
 
  • Ощадбанк припинить зазначену смс-розсилку;
  • для отримувачів пенсій термін для ідентифікації продовжити до кінця січня 2024;
  • для отримувачів виплат ВПО ідентифікацію взагалі не застосовувати (оскільки термін виплат обмежено 6 місяцями).
 
Наразі Мінсоцполітики напрацьовує проєкт відповідних нормативних змін, які будуть прийняті найближчим часом.
 
Нангдаємо, раніше РЕДПОСТ писав про особисту ідентифікацію біженців, яку проводив Ощадбанк. У разі неявки ВПО, виплати грошей скасовувалися.
 
Источник:   МінРеінтеграції
 Тэги:  впо, біженці, ощадбанк, ідентифікація
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