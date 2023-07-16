16.07.2023 17:26 Дмитро Колонєй

Поліцейські Харкова розповіли, як вбивця дівчинки, жінки та старого захопив таксі

Подробиці трагічних подій у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці розповіли, як розгорталися сьогодні події у місті щодо потрійного вбивства.

16 липня 2023 року до поліцейських звернувся таксиста, поінофрмувавший, що його авто - Daewoo Lanos - захопив чоловік на вулиці Гвардійців Широнінцев. За йогог словами він отримав виклик. Коли приїхав за адресою, замовник сів до авто та почав погрожувати ножем, вигнав водія та поїхав.

Чоловіка затримали працівники Управління патрульної поліції. Встановлено, що вказаним автомобілем заволодів 20-річний хлопець. Керуючі автівкою, він скоїв ДТП по вулиці Гвардійців Широнінців зі смертельними наслідками.

Під час оперативного відпрацювання поліцейські з’ясували, що за місцем мешкання чоловік вбив трьох родичів в квартирі: 49-річну матір, 9-річну сестру та 71-річного співмешканця матері.

Слідчі відкрили кримінальну справу. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 КПКУ. Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру за скоєння злочинів.