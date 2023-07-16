16.07.2023 16:06 Дмитро Колонєй

Потрійне вбивство у Харкові: подробиці затримання зловмисника (фото)

Як і де було затримано чоловіка у Харкові розповіли патрульні.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Патрульну поліцію, у Харкові поліцейські отримали інформацію про викрадення автівки Daewoo на вулиці Гвардійців Широнінців, а також про скоєння смертельного ДТП. Після скоєного зловмисник зник у невідомому напрямку.

У результаті відпрацювання виклику на вулиці Академіка Павлова патрульні виявили ймовірного злочинця. На його одязі та відкритих ділянках тіла були чисельні плямах крові. В руках він тримав ніж, який також мав характерні плями.

Патрульні затримали чоловіка та викликали на місце слідчо-оперативну групу. Наразі тривають слідчі дії.