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16.07.2023  16:06   Дмитро Колонєй

Потрійне вбивство у Харкові: подробиці затримання зловмисника (фото)

Як і де було затримано чоловіка у Харкові розповіли патрульні.

Як затримали потрійного вбивцю із закрівавленим ножем руках розповіли патрульні Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, у Харкові поліцейські отримали інформацію про викрадення автівки Daewoo на вулиці Гвардійців Широнінців, а також про скоєння смертельного ДТП. Після скоєного зловмисник зник у невідомому напрямку.
 
Як затримали потрійного вбивцю із закрівавленим ножем руках розповіли патрульні Харкова
 
Як затримали потрійного вбивцю із закрівавленим ножем руках розповіли патрульні Харкова
 
У результаті відпрацювання виклику на вулиці Академіка Павлова патрульні виявили ймовірного злочинця. На його одязі та відкритих ділянках тіла були чисельні плямах крові. В руках він тримав ніж, який також мав характерні плями.
 
Як затримали потрійного вбивцю із закрівавленим ножем руках розповіли патрульні Харкова
 
Як затримали потрійного вбивцю із закрівавленим ножем руках розповіли патрульні Харкова
 
Патрульні затримали чоловіка та викликали на місце слідчо-оперативну групу. Наразі тривають слідчі дії.
 

 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  смерть, вбивство, харків, дтп, аварія
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