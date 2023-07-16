Українців запрошують працювати на деокупованих територіях: як подати заяву

16.07.2023 15:00 Дмитро Колонєй

До цього закликає Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Віцепрем’єр-міністр Ірини Верещук закликала подаватися до резерву працівників для роботи на деокупованих територіях.

Це сталося під час міжвідомчої наради, яка була присвячена цьому питанню. У заході взяли участь голова Нацагентства з питань державної служби Наталія Алюшина, постійна представниця Президента в АР Крим Таміла Ташева, представники від Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я й інших зацікавлених органів.

За інформацією Наталії Алюшиної, за перший тиждень на платформі зареєструвалося майже 350 осіб, і ця цифра постійно зростає. Станом на сьогодні вже опрацьовано понад три сотні анкет, тобто ці люди вже зараховані до резерву.

Учасники наради зазначили, що з 3 липня запрацювала інформаційно-комунікаційна система «Резерв для державної служби на деокупованих територіях». На платформі reserve.nads.gov.ua кожен охочий може заповнити анкету й стати частиною кадрового резерву.

Громадяни можуть самостійно обрати регіон. Майже 80% із них обирають Крим. Проте зазначають й інші області: Запорізьку, Донецьку і Луганську.

Окрім відновлення органів державної влади, важливим є також надання медичних послуг на звільнених територіях. Наразі МОЗ доопрацьовує електронний реєстр медпрацівників, які готові там працювати.

Виклики, які постануть після деокупації, стосуються і сфери освіти. Перш за все йдеться про повернення дітей до національної системи освіти, а також про визнання відповідних документів, отриманих на ДОТ.

Очевидно, що Україна ніколи не визнає дипломів окупантів, наголосила Ірина Верещук. Водночас посадовиця доручила МОН напрацювати чіткий алгоритм визнання професійної кваліфікації осіб, які були змушені навчатися і здобувати освіту в окупації.