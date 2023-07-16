    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Потрійне вбивство та смертельна ДТП у Харкові: зловмисника спіймали
16.07.2023  14:19   Дмитро Колонєй

Потрійне вбивство та смертельна ДТП у Харкові: зловмисника спіймали

На Харківщині затримали потрійного вбивцю.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 16 липня 2023 року харківським правоохоронцям стало відомо, що по вулиці Гвардійців Широнінцев було вкрадене авто Daewoo Lanos. Пізніше було встановлено, що автівкою заволодів 20-річний хлопець, який, керуючі автівкою, на тій же вулиці скоїв смертельне ДТП.
 
 
Поліцейські з’ясували, що чоловік вбив трьох родичів в квартирі: матір, сестру та співмешканця матері. Обставини та дані загиблих встановлюються.
 
 
Зловмисник затриманий. Відкрите кримінальне провадження за статтею «вбивство». Вирішується питання про кваліфікацію подій за Кримінальним кодексом України.
Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінальногопроцесуального кодексу України. 
 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  смерть, вбивство, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.07 Надзвичайні події Поліцейські Харкова розповіли, як вбивця дівчинки, жінки та старого захопив таксі 16.07 Надзвичайні події У передмісті Харкова відпочивальники знайшли труп чоловіка 16.07 Надзвичайні події Потрійне вбивство у Харкові: подробиці затримання зловмисника (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 