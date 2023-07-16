Потрійне вбивство та смертельна ДТП у Харкові: зловмисника спіймали

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Гороскоп на 16 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День загрожує дратівливістю, причіпками, конфліктами та неуважністю. Рецепт успіху: більше позитивних думок та емоцій, відпочинку, розслаблення та спілкування з друзями.

Прогноз погоди в Харкові на 16 липня У Харкові хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.