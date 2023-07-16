16.07.2023 13:49 Дмитро Колонєй

Борець з Харкова став призером міжнародного турніру

Представиник Харкова здобув «бронзу» в Угорщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, 13 та 14 липня 2023 року проходить рейтинговий турнір з вільної боротьби, бронзову медаль якого здобув харків’янин Каміль Керімов.

На шляху до медалі в ваговій категорії до 57кг Каміль поступився лише китайському борцю Ванхао Зу, який в підсумку став переможцем турніру.

В свою чергу, в боротьбі за бронзову нагороду українець здолав суперників з Грузії та Ірану.