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16.07.2023  13:49   Дмитро Колонєй

Борець з Харкова став призером міжнародного турніру

Представиник Харкова здобув «бронзу» в Угорщині.

Став призером міжнародного турніру борець з Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, 13 та 14 липня 2023 року проходить рейтинговий турнір з вільної боротьби, бронзову медаль якого здобув харків’янин Каміль Керімов.
 
На шляху до медалі в ваговій категорії до 57кг Каміль поступився лише китайському борцю Ванхао Зу, який в підсумку став переможцем турніру.
 
В свою чергу, в боротьбі за бронзову нагороду українець здолав суперників з Грузії та Ірану.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  спорт, призер
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