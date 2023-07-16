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16.07.2023  13:19   Дмитро Колонєй

Окупанти тікають з війни, куди їх відправляють як гарматне м’ясо (відео)

Про це свідчить перехолення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії з Авдіївського напрямку розповідає про значні втрати серед особового складу переважно через ставлення командування до особового складу, як до «гарматного м’яса» та недбалого відношення лікарів до лікування поранених, яких через брак особового складу виписують з лікарні та повертають у стрій без надання повної необхідної медичної допомоги (зокрема з осколковими пораненням та проблемами з кінцівками).
 
  • «один в сочах(самовольное оставление части) был, вернулся к нам, сюда, его оставили»;
  • «там чисто как на убой людей, туда посылают. Так что, хорошо, что ты оттуда съ*бался, там уже и двухсотых куча»;
  • «ничего не двигается, пока, вроде бы, вот-вот-вот-вот, уже 3 месяца, за*бали все»;
  • «раненый лежит и им насрать, никто с полка не приехал к нему…у него две руки осколочные, одна на вылет, а одну даже осколок не достали и уже выписывают»;
  • «как к скоту относятся к людям».

 

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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