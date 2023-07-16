16.07.2023 12:43 Дмитро Колонєй

Популярний овоч падає у ціні

Чому це відбувається розповіли експерти.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Аgronews, в Україні значно впала у ціні капуста. Вона вже вартує нижче за торішній рівень и це, як зазначають експерти, ще не кінець зниження ціни на овоч.

Тільки минулого тижня ця продукція подешевшала в середньому на 20% і на даний момент білоголова капуста пропонується до продажу по 12-16 грн/кг ($0,33-0,44/кг) залежно від якості та обсягу партії.

Чому знижуються ціни на капусту

відновлення активного збирання капусти середніх сортів після настання сприятливих погодних умов

щедра пропозиція

невисокий попит

Зазначимо, що на даний момент ціна на білоголову капусту в Україні вже в середньому на 44% нижча, ніж у першій половині липня 2022 року.