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16.07.2023  12:43   Дмитро Колонєй

Популярний овоч падає у ціні

Чому це відбувається розповіли експерти.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Аgronews, в Україні значно впала у ціні капуста. Вона вже вартує нижче за торішній рівень и це, як зазначають експерти, ще не кінець зниження ціни на овоч.
 
 
Тільки минулого тижня ця продукція подешевшала в середньому на 20% і на даний момент білоголова капуста пропонується до продажу по 12-16 грн/кг ($0,33-0,44/кг) залежно від якості та обсягу партії.
 

Чому знижуються ціни на капусту

 
  • відновлення активного збирання капусти середніх сортів після настання сприятливих погодних умов
  • щедра пропозиція
  • невисокий попит
 
Зазначимо, що на даний момент ціна на білоголову капусту в Україні вже в середньому на 44% нижча, ніж у першій половині липня 2022 року.
 
Источник:   Аgronews
 Тэги:  прогноз, ціни, капуста
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