05.07.2023 21:31 Дмитро Колонєй

Що буде з цнами на морозиво та молоко: прогноз експертa

Фахівець дав оцінку тенденціям на ринку.



Що буде з цнами на морозиво та молоко: прогноз експертa



Як повідояляє РЕДПОСТ , із посиланням на Знай.ua, ведучий аналітик агентства "Інфагро" Максим Фастєєв розповів, що в Україні з легкістю можна нарощувати виробництво морозива.

Що заважає зростанню виробництва морозива

Чимало підприємств з виробництва морозива постраждали через повномасштабну війну.

Скоротився попит на цей продукт через масовий виїзд населення - не менше 7 млн ​​українців.

Багато хто став економити на солодощах.

Але в Україні не зафіксували знищення чи окупацію великих заводів, тож виробники готові збільшувати обсяги випуску морозива після того, як повернеться попит.

Ціни на морозиво та молоко

На думку експерта для суттєвого зростання цін на молоко немає причин, а інфляція цієї категорії склала найнижчий показник серед інших продуктів тваринництва. Саме це і стримує виробників у підвищенні вартості морозива, оскільки інгредієнти дорожчають помірними темпами.

Яке морозиво зараз купують українці

Українці почали економити, але це проявляється не в купівлі найдешевших "стаканчиків", а в зростанні попиту на морозиво у великих упаковках, де нижча питома ціна за кілограм.

"Я не бачу причин для переходу на найдешевші порції. Тобто морозиво у великих "відрах" або "ковбасах" - це і найдешевший і найменш рентабельний для заводу сегмент, розрахований на великі обсяги продажів при невеликій націнці. Але заводи із задоволенням таку продукцію виробляють", - зазначив експерт.