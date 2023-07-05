05.07.2023 21:00 Дмитро Колонєй
Харківські патрульні нагадали мотоциклістам сім життєво важливих правил
Патрульні Харкова порадили водіям дотримуватися низки важливих правил.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Патрульну поліцію, щоб не у аварію мотоциклістам потрібно дотримуватися таких правил:ДТП: Збив дітей та втік водій ВАЗу на Харківщині
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водій та пасажири під час їзди на мотоциклі мають бути в застебнутих мотошоломах;
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перед виїздом необхідно перевірити справність гальма, звукової та світлової сигналізацій;
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світловідбивні деталі конструкції слід тримати в чистоті;
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транспортні засоби не дозволено ставити на проїзній частині у два і більше ряди. Мотоцикли, велосипеди, мопеди без бокового причепа дозволяється ставити на проїзній частині не більше, ніж у два ряди;
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водії мотоциклів, рухаючись групами, повинні їхати один за одним;
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у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на рухомому транспортному засобі повинні бути ввімкнені фари ближнього (дальнього) світла;
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буксирування заборонено мотоциклами без бокового причепа, а також таких мотоциклів, мопедів чи велосипедів.
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