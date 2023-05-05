05.05.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

Нетверезий водій у Харкові вчинив ДТП та тікав від патрульних (відео)

Вчора, близько 16-ї години, патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Озерянській.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

За попередніми даними, водій «Infinity» допустив зіткнення з «Mitsubishi». Після ДТП вирішив залишити місце події. Патрульні виявили автомобіль на вулиці Великій Панасівській.

На вимогу зупиниться водій не реагував, а навпаки збільшив швидкість транспортного засобу.

Намагаючись сховатися від патрульних, водій порушив правила дорожнього руху та здійснив небезпечні маневри.

Зрештою порушника вдалося наздогнати та заблокувати його. Водій мав ознаки сп'яніння, від огляду він відмовився у присутності свідків.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч.1 ст.130 (Відмова від огляду на стан сп’яніння), ст.122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) та ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП. Надалі матеріали передадуть до суду.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вчора, близько 16-ї години, патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Озерянській.



