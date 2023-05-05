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05.05.2023  11:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові сталася ДТП

Правоохоронці встановлюють подробиці дорожньо-транспортної пригоди.

ДТП
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що у Немишлянському районі на проспекті Льва Ландау сталася ДТП.
 
Водій «Subaru Outback» не надав перевагу у русі “Chevrolet Nubira”, внаслідок чого відбулось зіткнення транспортних засобів.
 
Травми отримав 48-річний водій «Subaru Outback», його госпіталізували. Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області відбудували зруйнований міст.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
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