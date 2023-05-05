05.05.2023 09:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області відбудували зруйнований міст

Завдяки відбудові мосту налагоджено пряме сполучення з Великобурлуцькою та Печенізькою селищними громадами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Повідомляється, що міст полегшує роботу гуманітарних коридорів у східній частині Харківської області.

«Під час бойових дій 26 лютого 2022 року міст було зруйновано. Після деокупації області було влаштовано тимчасову переправу поруч із зруйнованим мостом.

Вона могла обслуговувати транспортні засоби вагою до 10 тонн. Вантажному транспорту доводилося використовувати багатокілометровий об’їзд. Наприкінці 2022 року Агентство відновлення розпочало часткову відбудову зруйнованого мосту»,- йдеться у повідомленні.

За кілька місяців фахівці:

влаштували нову опору та перевлаштували вцілілі опорні частини 3 прогонів;

збудували 2 нових прогонових будови і монолітну залізобетонну плиту;

на відновленій проїзній частині влаштували гідроізоляцію та нове асфальтобетонне покриття;

облаштували тротуари та огородження мосту, нанесли дорожню розмітку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники готують внутрішньобудинкові системи до опалювального сезону.



