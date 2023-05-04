04.05.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники готують внутрішньобудинкові системи до опалювального сезону

Бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» розпочали активну підготовку всіх 6500 будинків комунальної форми власності до експлуатації в осінньо-зимовий період, передає РЕДПОСТ .



Харківводоканал

Як повідомив начальник управління Валерій Харлан, майстри районних ділянок згідно складеного графіка, перевірять та приведуть до ладу внутрішньобудинкові комунікації у всіх будинках, які обслуговує підприємство.

«Технічні огляди та ремонти на внутрішньобудинкових системах проводимо постійно, незалежно від погодних умов. А планові та значні заміни мереж плануємо та здійснюємо у рамках підготовки до експлуатації у зимовий період. Так цього року об'ємні заміни комунікацій проведемо у 600 будинках. Зазначу, що в тогорічний сезон, незважаючи на інтенсивні обстріли міської інфраструктури, роботи з підтримки наших об'єктів у належному стані не припинялися навіть на Північній Салтівці та в Індустріальному районі.

Цього року намітили виконати всі заходи до початку осінніх місяців. Особлива увага та першочерговість районам, які найбільше постраждали від ворожих дій. У місті системно відновлюють зруйновані будівлі, ми, як учасники цього процесу, оперативно упорядковуємо своє господарство. Відпрацьовуємо та реагуємо на всі заявки від харків'ян, які повертаються до відреставрованих квартир», - зазначив Валерій Харлан.

За його словами, посилюємо мережі водовідведення більшою кількістю запірної арматури, внесли відповідні зміни до робочого процесу, щоб мінімізувати втрати від протікань, а у разі аварійної ситуації перекривати лише кілька квартир.

«Вже розпочали ревізію та профчистку систем водовідведення, на контролі і внутрішньобудинкові зливові системи, їх теж перевіряємо та ремонтуємо, якщо потрібно. Замінимо всі технічно зношені ділянки внутрішньобудинкових систем як водопостачання, так і водовідведення, що допоможе уникнути аварійних ситуацій в період експлуатації.

Завдань багато, але ми спланували всі дії, матеріалами та обладнанням забезпечені, колектив складається з досвідчених майстрів, що дозволить своєчасно виконати все намічене», - підкреслив начальник управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем.

Раніше РЕДПОСТ писав, що через обстріл окупантів у Харківській області є пошкодження в електромережах.



