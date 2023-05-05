05.05.2023 09:15 Віталій Хінєвіч

Рятувальники повідомили про пожежі, що сталися на Харківщині

Протягом доби з 4 по 5 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

4 травня о 05:53 ворог поцілив з артилерії у приватне домоволодіння в селі Ветеринарне Харківського району. Внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок. Підрозділи ДСНС не мали змоги потрапити на місце пожежі через високу ймовірність повторних ворожих обстрілів.

Двічі рятувальники здійснювали перевірки місць ворожих атак. Влучання зафіксовані на території Куп’янського району. У селі Вільхуватка Великобурлуцької ТГ пошкоджено житловий будинок, а в селі Новоосинове Курилівської ТГ – паркан приватного домоволодіння.

Близько 17:00 трапився черговий нещасний випадок, спричинений терористичними діями військ рф. Біля с. Погонівка Ізюмського району на ґрунтовій польовій дорозі трактор «New Holland» натрапив на міну. Внаслідок вибуху постраждав 37-річний водій. Наразі він госпіталізований до лікувального закладу.

Загалом за добу рятувальниками було здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

2 – для надання допомоги населенню;

2 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік на ринку пограбував перехожого.



