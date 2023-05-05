05.05.2023 08:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік на ринку пограбував перехожого

На Харківщині упродовж доби поліція отримала та опрацювала 1084 повідомлення від громадян про правопорушення та події.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Слідчі повідомили про підозру 45-річному харків’янину у скоєнні грабежу. Зловмисник на ринку вихопив з рук чоловіка мобільний телефон та втік з місця події. За скоєний злочин в умовах воєнного стану підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Протягом доби правоохоронці виявили 7 водіїв, які керували автомобілями у стані сп’яніння.

Також в ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 факти незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Раніше РЕДПОСТ писав, що через обстріл окупантів сталися пожежі та руйнування в Харківській області.



