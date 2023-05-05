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05.05.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

Через обстріл окупантів сталися пожежі та руйнування в Харківській області

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема, під ворожим вогнем перебували Червона Зоря, Глибоке, Липці, Веселе, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Ветеринарне, Новомлинськ, Кам’янка, Дворічна, Вільхуватка, Западне, Лиман Перший, Ізюмське та інші населені пункти.
 
Обстрілами пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. 
 
Без постраждалих серед цивільного населення.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині судитимуть старосту села при окупантах.
 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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