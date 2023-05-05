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05.05.2023  08:00   Віталій Хінєвіч

Ворог продовжує здійснювати обстріли Харківської області

На Слобожанському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів України з території російської федерації, вдосконалює інженерне обладнання місцевості.

обстріл
Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Протягом минулої доби ворог  обстріляв населені пункти: Червона Зоря, Глибоке, Липці, Веселе, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Бочкове, Бударки, Комісарове, Колодязне та Красне Перше на Харківщині. Знищено та пошкоджено приватні будинки. 
 
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Кам’янка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне та Берестове Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські патрульні врятували дідуся, який загубився у місті.
 

Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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