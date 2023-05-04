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04.05.2023  18:29   Дмитро Колонєй

Харківські патрульні врятували дідуся, який загубився у місті

Харківські правоохоронці допомогли старенькому.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, увечері 3 травня 2023 року харківським правоохоронцям стало відомо про те, що у  Немишлянському районі загубилася людина. 
 
 
За вказаною адресою їх очікували заявник та чоловік похилого віку. Небайдужий громадянин повідомив поліцейським, що зустрів на вулиці дідуся, який, схоже, загубився, це підтвердив також і дідусь, який мав вади слуху та виглядав розгублено.  Вже за декілька хвилин інспектори встановили адресу його проживання. Патрульні відвезли дідуся додому, де його очікував син.
 
Патрульні прохають містян не бути байдужими, не проходити повз літніх людей, яким можливо необхідна наша допомога та телефонувати 102.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про дівчину, яка загубилася та буда знайдена на харківському вокзалі.
 
 
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Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  врятування, допомога, харків, патрульні
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