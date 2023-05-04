04.05.2023 16:00 Дмитро Колонєй

Під Харковом розшукували кілька діб дівчину, яка зникла безвісті

Під Харковом підліток втекла з дому.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, підліток пішла з дому у селі Зарожне 29 квітня 2023 року і не повернулася. Мати зниклої почала хвилювати, коли 3 травня 2023 року підліток не повернулася додому. Та звернулася за допомогою у поліцію. Жінка вважала, що 15-річна донька ночує у подруги.

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Через кілька годин після отримання повідомлення про зникнення дитини працівники карного розшуку Чугуївського районного управління поліції встановили де знаходиться дитина. Вона в соціальних мережах познайомилася з хлопцем з Харкова. Вони переписувалися і він запросив її в гості. Дівчина погодилася та втекла з дому. Втікачку поліцейські доставили додому, передали батькам і провели профілактичну бесіду з родиною.



